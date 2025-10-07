El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 65%, lo que proporcionará una sensación de frescura en la mañana.

A partir de la tarde, la situación cambiará ligeramente. Las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 24 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a unos agradables 12 grados.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se espera que hacia la noche se forme algo de niebla, especialmente en las áreas más bajas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando ligeramente a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento sople del sur-sureste, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La puesta de sol se producirá a las 20:03, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un manto de nubes que podría dar un toque especial a la noche. La temperatura al caer la noche se situará en torno a los 12 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con un aumento de nubes hacia la tarde y sin posibilidad de lluvia. Las temperaturas serán agradables, y el viento, aunque moderado, aportará frescura al ambiente. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre antes de que la niebla pueda hacer su aparición en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.