El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con nubes altas, que comenzarán a dar paso a un cielo poco nuboso a partir de las 06:00 horas. Esta tendencia de cielo poco nuboso se mantendrá hasta las 16:00 horas, cuando nuevamente se incrementará la nubosidad, aunque sin llegar a condiciones de lluvia.
Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas de 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante las horas centrales. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en las horas más cálidas. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% a la medianoche y alcanzando picos de hasta el 86% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.
En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día, con una velocidad que oscilará entre los 5 y 28 km/h. Predominarán los vientos del sector sur y suroeste, que alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el viento sople a 28 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.
