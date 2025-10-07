El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que se mantendrá hasta el atardecer. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con intervalos de nubes poco densas en algunas horas, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados . La mañana comenzará con un leve descenso, alcanzando los 19 grados a las 00:00 horas y bajando a 15 grados hacia el final de la tarde. A medida que el día avance, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un pico de 20 grados a las 17:00 horas, antes de descender nuevamente al caer la noche.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 55% a primera hora y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 84% hacia el final del día. Este aumento en la humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y el oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 11:00 horas. Este viento moderado puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también puede contribuir a una sensación de frescura en las horas más frías de la mañana y la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura de la mañana y la noche.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y un viento suave hará que el día sea cómodo, aunque la humedad puede hacer que se sienta un poco más cálido durante las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.