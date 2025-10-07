El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se prevé un incremento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , comenzando con un fresco de 18 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 55% y alcanzando picos de hasta el 81% durante la mañana. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría resultar en una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento moderado será un alivio en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin temor a sorpresas climáticas. En resumen, el día se presenta como un periodo mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza otoñal de Gondomar.

