El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , siendo más frescas durante la madrugada y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados alrededor de la una de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% y aumentando hasta un 92% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A partir de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de A Estrada disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se volverá más cubierto, y las temperaturas caerán a alrededor de 13 grados . La humedad aumentará, alcanzando un 96% hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 20:05, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y las actividades cotidianas.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento suave que aportará frescura. Sin lluvias a la vista, es un buen día para salir y disfrutar del entorno, aunque se recomienda estar preparado para las temperaturas más frescas de la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.