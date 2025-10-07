El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas centrales, con algunas nubes altas intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 55% por la mañana y aumentando hasta alcanzar un 93% durante la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo de la jornada permitirá que los habitantes de Cuntis realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará de dirección este, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 15:00 horas, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste y su velocidad disminuirá, proporcionando un final de jornada más tranquilo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona. La salida del sol se producirá a las 08:38 y se ocultará a las 20:05, ofreciendo un día largo y luminoso, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.