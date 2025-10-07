El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían aparecer en ciertos momentos del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, especialmente entre las 00:00 y las 05:00, lo que podría dar un aspecto más grisáceo al amanecer. Sin embargo, a medida que avance la mañana, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 20 grados, brindando un ambiente agradable para actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 64% hacia el mediodía y subiendo nuevamente a un 71% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad. Se anticipan ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación más fresca, especialmente en las zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Catoira pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 20:05, ofreciendo un hermoso espectáculo visual para cerrar el día.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.