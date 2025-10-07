El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

Hoy, 7 de octubre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas, identificadas como "17n", cubran el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con intervalos de nubes altas que no permitirán que el sol brille con intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 22 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 20 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la frescura matutina.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 55% por la mañana y aumentando hasta un 90% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y humedad a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipa precipitación durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de que no habrá cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento fresco, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.