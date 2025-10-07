El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea y suave. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados a las 13:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando hasta un 84% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 16 grados a las 18:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 5 y 25 km/h, predominando de dirección este y sureste. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y el mediodía, alcanzando hasta 25 km/h a las 11:00 horas. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 5 km/h hacia la tarde y noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes de Cangas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, la combinación de nubes altas y la alta humedad podría hacer que el día se sienta más fresco de lo que indican las temperaturas.

El orto se producirá a las 08:38 horas, brindando luz natural a la mañana, mientras que el ocaso se espera para las 20:06 horas, lo que permitirá disfrutar de una tarde larga y tranquila. A medida que caiga la noche, las temperaturas continuarán descendiendo, lo que podría llevar a un ambiente más fresco y cómodo para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Sin lluvias a la vista, es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.