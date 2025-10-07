El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, aunque a partir de las 01:00 horas se prevé un ligero despeje, con condiciones de poco nuboso que se mantendrán hasta las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, las nubes altas volverán a hacer acto de presencia, cubriendo el cielo hasta el mediodía.

La temperatura en Cambados se mantendrá bastante estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 17 grados a medianoche y descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia el mediodía y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las primeras horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 60% a medianoche y aumentando gradualmente a lo largo del día, alcanzando picos de hasta un 86% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad aumentará, alcanzando rachas de hasta 28 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Cambados disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un tiempo lluvioso. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender. En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza de Cambados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.