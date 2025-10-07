El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, con periodos de poco nuboso en las primeras horas. A medida que avance la jornada, las nubes continuarán siendo la característica principal del cielo, aunque se prevé que en la tarde y la noche se mantenga un ambiente cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 59% en la madrugada y alcanzando picos de hasta el 92% en la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del norte y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque la presencia de nubes altas y cubiertas puede limitar la visibilidad del sol.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. La puesta de sol se producirá a las 20:05, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones agradables para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.