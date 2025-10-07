El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de las nubes que cubrirán el cielo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 62% por la mañana y alcanzando picos de hasta un 85% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 km/h en la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, se espera que la dirección del viento cambie a oeste, manteniendo una velocidad moderada que podría ser más notable en las horas de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena a pesar de la presencia de nubes, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la costa de Bueu. La salida del sol se producirá a las 08:38, mientras que el ocaso está programado para las 20:06, ofreciendo un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. Las nubes altas persistirán, y se espera que el cielo se mantenga cubierto, lo que podría dar lugar a una atmósfera tranquila y serena para disfrutar de la noche en Bueu. En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región, con un tiempo templado y seco, ideal para paseos y actividades al aire libre.

