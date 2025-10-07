El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Barro experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, elevando ligeramente la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 16 grados a las 00:00, descendiendo a 14 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que se acerque el mediodía, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 20 grados hacia las 14:00. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados, lo que sugiere un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 64% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 92% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día, lo que es una buena noticia para quienes planean salir.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h en su punto máximo, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 20:05, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin lluvias en Barro.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.