El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, en Baiona, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, aunque se prevé que en algunos momentos se presenten intervalos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 15 grados, mientras que durante el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados en las horas más cálidas. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura matutina y nocturna.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando picos del 81% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a niveles alrededor del 75% por la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo del día, el viento puede hacer que las condiciones se sientan más frescas, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de un día seco, lo que es ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

En resumen, Baiona experimentará un día nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de la región, siempre con una chaqueta a mano para las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.