El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 58% a las 00:00 horas y alcanzando un 84% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en intensidad a lo largo del día. Durante la mañana, el viento soplará del sureste a una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h desde el noroeste. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con direcciones que cambiarán entre el este y el oeste.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de As Neves disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender.

El amanecer se producirá a las 08:37 horas y el ocaso a las 20:05 horas, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de la luz solar. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo con nubes, y las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.