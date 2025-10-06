El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

Hoy, 6 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que se espera que el cielo permanezca despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que caerá a alrededor del 40% hacia la tarde. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un paseo por la costa o una comida al aire libre, ya que el viento será suave, con rachas que no superarán los 18 km/h, predominando la dirección noreste.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a las 20:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las actividades. El ocaso se producirá a las 20:07, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer que se reflejarán en la ría.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para que los habitantes y visitantes aprovechen al máximo el entorno natural y las actividades que la localidad tiene para ofrecer.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 23 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 12 grados entre las 03:00 y las 07:00.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.