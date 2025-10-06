El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Vilaboa se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 26 grados alrededor de las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 30% y el 64%, lo que contribuirá a una sensación de confort a lo largo del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 7 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 4 km/h hacia el mediodía. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, haciendo que la temperatura se sienta más agradable. No se prevén rachas de viento significativas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en el exterior.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:07 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La noche se presentará fresca, pero sin la necesidad de abrigarse en exceso.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para aprovechar el entorno natural y disfrutar de la belleza del paisaje gallego.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 72%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, donde se prevé un agradable ambiente con temperaturas que llegarán hasta los 27 grados.

Hoy, 6 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, con temperaturas que rondarán los 13 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 72%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, donde se prevé un agradable ambiente con temperaturas que llegarán hasta los 27 grados.

Hoy, 6 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, con temperaturas que rondarán los 13 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.