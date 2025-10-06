El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 32% por la tarde. Esto indica que, aunque el aire se sentirá fresco en las primeras horas, la sensación térmica será más cálida a medida que el sol se eleve en el cielo. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos o deportes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 20 y 34 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la mañana, pero se espera que se mantengan en niveles moderados durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Vila de Cruces pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre o simplemente para disfrutar de la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 20:05, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día que invita a salir y disfrutar de la naturaleza y el entorno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 10 y 11 grados .

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados hacia las 9:00, proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 10 y 11 grados .

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados hacia las 9:00, proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.