El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy en Vigo, 6 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 3 de la mañana.

A partir de las 4 de la madrugada, se espera un ligero aumento en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 12 grados hasta las 8 de la mañana. Durante este periodo, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 62% y el 67%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 14 grados a las 9 de la mañana y subiendo gradualmente hasta llegar a los 19 grados al mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán los 25 grados entre las 3 y las 5 de la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa disminuirá, alcanzando un mínimo del 36% a las 2 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento, que soplará mayormente del sureste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas centrales del día. Esto puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más altas, especialmente durante la tarde. A partir de las 6 de la tarde, se espera que el viento disminuya ligeramente, con velocidades que rondarán los 10 km/h.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 23 grados a las 6 de la tarde y bajando a 19 grados hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte de la noche, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:07.

En resumen, el día de hoy en Vigo se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el amanecer, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , con una ligera disminución a 13 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados durante las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.