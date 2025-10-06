El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 6 y 27 km/h, predominando del norte y noreste en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el este y sureste, con velocidades que irán disminuyendo. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias.

No se prevén precipitaciones en el transcurso del día, lo que se traduce en un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de Valga.

En resumen, el tiempo de hoy en Valga se caracteriza por un ambiente mayormente soleado, temperaturas cálidas y una brisa ligera, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Pontecesures se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:37. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.