El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la madrugada, pero se espera que se mantenga en torno a los 14 grados hasta el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 61% hacia las 10 de la mañana. Esto sugiere que el ambiente se sentirá fresco, pero no incómodo, ideal para actividades al aire libre. A medida que el día avance, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 10 y 11 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 12 km/h en la tarde. Esto generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, contribuyendo a un ambiente luminoso y soleado.

Hacia la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 19 grados a las 11 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:07, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Tomiño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se registren 22 grados, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados a las 10:00 horas.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.