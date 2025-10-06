El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

Hoy, 6 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, con temperaturas que rondarán los 13 grados .

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 26 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% en las primeras horas del día y descendiendo hasta un 31% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos predominantes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un ligero frescor en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Soutomaior podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:07. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo de hoy en Soutomaior se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 72%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, donde se prevé un agradable ambiente con temperaturas que llegarán hasta los 27 grados.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Vilaboa se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.