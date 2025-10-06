El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque disminuirá a lo largo del día, comenzará en un 86% en la mañana, lo que podría generar una sensación de calidez moderada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad descenderá, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la tarde-noche. El ocaso se producirá a las 20:05, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares. En resumen, Silleda vivirá un día de clima primaveral, con cielos despejados y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 11 grados a media mañana.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados hacia las 9:00, proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.