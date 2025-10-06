El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados al amanecer. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 23 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 46% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, a pesar de que la brisa del norte pueda hacer que se sienta un poco más fresco en las horas más tempranas. A lo largo del día, la humedad se estabilizará, lo que permitirá que el tiempo se sienta más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 18 y 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esta brisa, aunque moderada, puede ser refrescante, especialmente en la costa, donde los visitantes y residentes podrán disfrutar de un ambiente revitalizante. Las ráfagas de viento serán más suaves por la tarde, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean pasar tiempo en la playa o realizar excursiones por la zona. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un paseo por el puerto o una comida al aire libre en uno de los muchos restaurantes que ofrecen vistas al mar.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. El ocaso se producirá a las 20:08, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer que se reflejarán en el océano. En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de Sanxenxo, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas siguientes. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 23 grados en las horas centrales de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.