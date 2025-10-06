El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 10 grados a media mañana.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, con valores que rondarán el 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 63% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 14 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas que, en su punto máximo, podrían llegar a los 28 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y soleado ideal para actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día sin interrupciones.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:07 horas. La temperatura al caer la noche se situará en torno a los 21 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia.

Hoy, 6 de octubre de 2025, As Neves disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el amanecer, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad a las 08:35. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con poca nubosidad, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el amanecer, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a la 1 de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine el paisaje. Las temperaturas en la mañana comenzarán en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a medida que avanza la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.