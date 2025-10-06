El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine el paisaje. Las temperaturas en la mañana comenzarán en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando a los 27 grados alrededor de las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (72%), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación de bochorno será moderada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades de entre 3 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noreste y aumentando su velocidad, alcanzando hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan sorpresas en forma de lluvia, lo que permitirá a los habitantes de Salceda de Caselas disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la noche.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 10 grados a media mañana.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

