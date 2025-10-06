El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 20 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos de mayor calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una comida en la terraza o simplemente disfrutar del sol en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, dado que la ausencia de nubes facilitará la visibilidad.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día de clima primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades recreativas o simplemente para relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.