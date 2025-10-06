El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 72%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, donde se prevé un agradable ambiente con temperaturas que llegarán hasta los 27 grados.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Estas condiciones de viento son bastante agradables y no se espera que generen incomodidad. La racha máxima de viento podría alcanzar los 20 km/h en las horas de la tarde, pero no se anticipan rachas fuertes que puedan causar problemas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cómodo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 19 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. No hay previsión de lluvias, lo que garantiza un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 6 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, con temperaturas que rondarán los 13 grados .

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Vilaboa se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.