El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mañana, lo que resulta ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que la sensación térmica sea bastante confortable. La humedad relativa, que se sitúa en torno al 32% durante la tarde, contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 9 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, con ráfagas que alcanzarán los 23 km/h. Esta brisa suave será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el centro de la ciudad, visitas a parques o simplemente disfrutar de una comida en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:07, momento en el que el cielo comenzará a mostrar un ligero cambio hacia un estado más nuboso, aunque sin llegar a cubrirse completamente. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados .

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en las horas más cálidas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.