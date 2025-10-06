El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Pontecesures se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:37. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones en ningún momento del día. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana. La brisa del norte, con velocidades de entre 5 y 10 km/h, proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con valores que podrían llegar hasta los 26 grados . La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 30% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda y agradable. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

El viento, que soplará principalmente del sur-suroeste, alcanzará velocidades de hasta 25 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esta brisa puede ser un alivio en los momentos de mayor calor, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde-noche, con valores que rondarán los 20 grados a las 19:00.

Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:07. Las temperaturas se mantendrán agradables, alrededor de los 17 grados, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente, aunque sin llegar a niveles incómodos. En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del sol.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.