El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el amanecer, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a la 1 de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 73% al amanecer y aumentando hasta un 94% a las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad de 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 8 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento serán moderadas, alcanzando hasta 20 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Ponteareas pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que el día avanza, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 26 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde y el sol comience a descender, las temperaturas comenzarán a bajar nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 8 de la tarde. El ocaso está previsto para las 20:07, marcando el final de un día que promete ser mayormente soleado y agradable.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día de clima primaveral, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la belleza del paisaje gallego.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine el paisaje. Las temperaturas en la mañana comenzarán en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine el paisaje. Las temperaturas en la mañana comenzarán en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.