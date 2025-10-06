El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

Hoy, 6 de octubre de 2025, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 13 grados durante las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, por lo que se recomienda aprovechar el día para paseos o actividades recreativas.

A lo largo de la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 12 grados en las horas más frescas de la mañana y subiendo hasta los 25 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La sensación térmica será agradable, gracias a la baja humedad relativa que se mantendrá en torno al 50% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a un ambiente cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 14 km/h. Estos vientos serán más notables en las horas de la tarde, pero no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias. La dirección del viento, combinada con la temperatura y la baja probabilidad de precipitación, sugiere que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades a lo largo de todo el día. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas disfruten de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la belleza natural de la zona, así como para participar en eventos comunitarios o simplemente relajarse en los espacios públicos.

En resumen, el tiempo de hoy en Ponte Caldelas se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 6 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, con temperaturas que rondarán los 13 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 6 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, con temperaturas que rondarán los 13 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.