El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 30% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 0% durante todo el día. No se anticipan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 9 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a una sensación de confort.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:07. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en la naturaleza. A medida que el día avance, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables que ofrece este hermoso rincón de Galicia.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será muy placentera.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mañana, lo que resulta ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.