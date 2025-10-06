El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Por la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad podría alcanzar hasta 20 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Pazos de Borbén pueden planificar sus actividades sin temor a interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:06. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 72%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, donde se prevé un agradable ambiente con temperaturas que llegarán hasta los 27 grados.

Hoy, 6 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, con temperaturas que rondarán los 13 grados .

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.