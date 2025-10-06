El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se registren 22 grados, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el tiempo sea muy cómodo para los residentes y visitantes.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde y noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los cielos despejados continuarán hasta el ocaso, que se producirá a las 20:08 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol para disfrutar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las personas. En resumen, Oia disfrutará de un día espléndido, ideal para paseos, actividades recreativas y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabiliza en torno a los 13 grados entre las 03:00 y las 05:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados a las 10:00 horas.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la madrugada, pero se espera que se mantenga en torno a los 14 grados hasta el mediodía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.