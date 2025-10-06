El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados a las 10:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% hacia las 10:00 horas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender de manera más notable, alcanzando los 21 grados a las 12:00 horas y llegando a un máximo de 26 grados en las horas de la tarde, entre las 16:00 y las 18:00 horas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Este viento fresco será un alivio ante el calor que se espera, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo. Las condiciones son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 20:08 horas. En resumen, O Rosal disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo el inicio de octubre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se registren 22 grados, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la madrugada, pero se espera que se mantenga en torno a los 14 grados hasta el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se registren 22 grados, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la madrugada, pero se espera que se mantenga en torno a los 14 grados hasta el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.