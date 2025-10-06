El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 72% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 43% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y del sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 23 km/h hacia el final de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que el día avance, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con el cielo despejado, creará un ambiente ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

Hacia la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, aunque algunas nubes altas podrían aparecer, especialmente en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 20:07. La temperatura comenzará a descender nuevamente al caer la noche, situándose en torno a los 20 grados a última hora, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del otoño.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados durante las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine el paisaje. Las temperaturas en la mañana comenzarán en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.