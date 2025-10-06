El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 21 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00 horas.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando del norte con velocidades que variarán entre 6 y 26 km/h. Durante las primeras horas del día, se registrarán rachas de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 8 km/h por la tarde y noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo.

La puesta de sol se producirá a las 20:08 horas, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza natural de O Grove. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es un momento perfecto para pasear por la costa o disfrutar de una cena al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en O Grove se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invita a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.