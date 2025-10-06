El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 14 grados centígrados, lo que proporcionará un ambiente agradable para aquellos que decidan salir a caminar o disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un ligero aumento que podría llegar hasta los 23 grados. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 66%, lo que sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en ciertos momentos, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará de dirección este-sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan más estables.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones por los hermosos paisajes de la zona. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Nigrán.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:08 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabiliza en torno a los 13 grados entre las 03:00 y las 05:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la tarde.

El día de hoy en Vigo, 6 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 3 de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.