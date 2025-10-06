El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados durante las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que se sitúe en torno a los 25 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que comenzará en un 74% por la mañana y descenderá gradualmente, alcanzando un 34% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, pero a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente. Las condiciones de viento serán favorables para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas hacia el final del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable.

El ocaso se producirá a las 20:07 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 19 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades nocturnas.

En resumen, Mos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que favorecerá el esparcimiento y la convivencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.