El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 29% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort general durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Este viento suave y constante será ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los eventos programados y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Mondariz.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:07 horas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de la zona.

En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza del entorno.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de octubre de 2025, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos claros que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con termómetros marcando alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 17:00 horas.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el amanecer, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a la 1 de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.