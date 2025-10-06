El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente en la costa. La brisa del mar podría ofrecer un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h. Este viento será constante a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas de mayor actividad, pero no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:07. La noche se presentará fresca, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.