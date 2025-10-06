El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será muy placentera.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 21 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 51% al final del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 08:37 horas y el ocaso será a las 20:07 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán de esta jornada una experiencia placentera.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 23 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.