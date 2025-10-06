El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas siguientes. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 23 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente en la mañana. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento será más suave, con velocidades que rondarán los 2 a 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma y confort en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Meaño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que también podría llevar a un aumento en la radiación solar, por lo que se recomienda tomar precauciones adecuadas si se planea estar al aire libre durante las horas más soleadas.

A medida que el día se acerca a su fin, el ocaso se producirá a las 20:08 horas, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 18 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, soleado y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 23 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados al amanecer. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 23 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.