El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo hasta un 36% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que el tiempo sea más agradable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Las ráfagas máximas alcanzarán los 19 km/h, lo que no debería representar un inconveniente para las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por la playa o actividades deportivas, pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Marín.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:07. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mañana, lo que resulta ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Vilaboa se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.