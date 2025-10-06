El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados hacia las 9:00, proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa, que se situará en torno al 31% en las horas más cálidas, contribuirá a una sensación de confort, evitando que el calor sea excesivo.

El viento, que soplará predominantemente del este, tendrá una velocidad moderada que variará entre 10 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Esto podría proporcionar un alivio adicional en las horas más cálidas del día, haciendo que la temperatura se sienta más fresca.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Lalín pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:05, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para paseos y reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable tanto durante el día como en la noche.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 11 grados a media mañana.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a media mañana.

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.