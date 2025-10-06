El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 22 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. La brisa del noreste, con velocidades que rondarán entre los 10 y 13 km/h, aportará frescura y hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 22 grados . La humedad continuará disminuyendo, lo que permitirá que el tiempo se sienta más seco y cómodo. A partir de las 18:00 horas, se prevé que la temperatura comience a descender gradualmente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos por la playa o actividades recreativas en la naturaleza.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:08 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos agradables 17 grados , manteniendo un ambiente templado y cómodo para disfrutar de la velada.

En resumen, el día de hoy en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de las bellezas naturales de la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.