El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y bajando a un 53% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescor será notable, especialmente en las horas más tempranas. La brisa del norte, que soplará a una velocidad de 14 km/h, contribuirá a que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 23 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este será el momento más cálido del día, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 8 de la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La puesta de sol se producirá a las 20:08, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y fresco para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.