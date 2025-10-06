El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 41% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque se recomienda a los que planeen actividades al aire libre que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o realizar deportes. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes que rodean Gondomar.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 8 de la tarde. El ocaso se producirá a las 20:08, momento en el que el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque sin afectar la claridad del cielo.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.