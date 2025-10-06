El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 10 y 11 grados .

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, alcanzando los 25 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 83% por la mañana y descenderá hasta un 29% en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará un ambiente cómodo, aunque es recomendable mantenerse hidratado si se planea estar fuera durante las horas pico.

El viento soplará de dirección predominantemente sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h en la mañana, aumentando ligeramente a 10 km/h por la tarde. Esta brisa suave será un alivio ante el calor, haciendo que la sensación térmica sea más placentera. No se prevén rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y propicio para disfrutar de la naturaleza.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje hasta el ocaso, que ocurrirá a las 20:06 horas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.